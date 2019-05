Cinema: Favino, Buscetta strano misto lealtà e combattività

- Esiste uno "strano misto di lealtà e di combattività nel modo di vivere di Tommaso Buscetta": così, al Tg1, Pierfrancesco Favino, che interpreta il pentito di mafia ne "Il traditore", di Marco Bellocchio, unico film italiano in concorso alla settantaduesima edizione del Festival di Cannes, in uscita oggi nelle nostre sale. "C'è una strana adesione a valori che possono sembrare borghesi e condivisibili, come quelli della famiglia", ha proseguito l'attore, "e tutto questo personalmente mi lascia ancora più affascinato da una parte ed atterrito dall'altra, nel sapere che io sto parlando di una persona che - per entrare nella mafia - ha sicuramente dovuto commettere delitti, e che sicuramente ne ha commessi nell'arco della sua vita". (Rin)