2 Giugno: La Russa e Santanché, non sia occasione di propaganza politica di M5S contro Lega

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La festa del 2 giugno non sia un'occasione di propaganda politica per fare dei distinguo sul tema dell'inclusione tra M5S e Lega. Lo hanno chiesto questa mattina il senatore di Fratelli d'Italia, Ignazio La Russa, insieme alla coordinatrice lombarda, Daniela Santanché, durante una conferenza stampa a Milano commentando la decisione del governo di mettere l'inclusione come tema della Festa della repubblica di quest'anno. “Io quest'anno, per la prima volta dopo tantissimi anni, diserterò – ha spiegato La Russa - per protestare contro il ministro Trenta e Conte non andrò a Roma alla sfilata. Loro non sentiranno la mi mancanza ma io mi sentirò rinfrancato a non avere niente a che spartire con chi confonde la festa del 2 Giugno con una mossa politica all'interno del Governo leghisti contro 5 stelle”. "Molti di noi non andranno alla sfilata - ha proseguito l'esponente di Fratelli d'Italia - ma organizzeremo un'iniziativa che sia davvero a sostegno delle forze armate perché non è una festa in cui fare propaganda per una pretesa inclusione contrapposta a una esclusione. Non è quella la sede per manifestare le proprie impostazioni politiche e culturali. Se il Presidente del Consiglio e la ministra Trenta pensano che debbano fare la polemica con l'altra parte del Governo che ha una tesi sull'immigrazione restrittiva e invece loro vogliono accogliere tutti, con noi non hanno niente a che fare”. “Questo - ha chiosato Santanché - vuol dire offendere milioni di cittadini italiani, le nostre forze dell'Ordine e il nostro Paese”. (Rem)