Mafia: Fico, dolore morti è motore per lotta senza tregua, vinceremo battaglia

- Il presidente della Camera, Roberto Fico, in un post su Facebook scrive: "Tutti noi ricordiamo dov'eravamo quel 23 maggio 1992. Dove eravamo quel 19 luglio 1992. Non dimentichiamo mai la ferita, profonda, che le notizie delle morti di Falcone, Borsellino e degli agenti delle scorte hanno creato dentro di noi. Siamo stati feriti come uomini e donne, come cittadini, come comunità. Quel dolore - prosegue - è il motore per andare avanti, impegnarci senza tregua e far sì che il sacrificio di quelle persone straordinarie non rimanga vano. Lo Stato, tutti noi, questa battaglia la vinceremo. Coraggio". (Rin)