India: Commissione elettorale, ufficializzati i risultati di 34 collegi

- Procede a rilento la proclamazione dei risultati delle elezioni della Camera del popolo dell’India, la camera bassa del parlamento, anche se la vittoria del Partito del popolo indiano (Bjp) del primo ministro, Narendra Modi, alla guida dell’Alleanza democratica nazionale (Nda) è data per certa. La Commissione elettorale ha ufficializzato i dati relativi a 34 collegi su 542, 22 dei quali sono andati al Bjp, sette al Congresso nazionale indiano (Inc) e i restanti ad altre forze politiche. Nei rimanenti 508 collegi, il partito dello zafferano è in vantaggio in 282 e il Congresso in 43.(Inn)