Speciale difesa: a Roma celebrazioni per 103mo anniversario Battaglia Altopiani e festa dell'Arma Tramat

- Il capo di Stato maggiore dell'Esercito, generale di corpo d'armata Salvatore Farina, ha presenziato ieri mattina a Roma alla celebrazione del 103mo anniversario della Battaglia degli Altipiani e Festa dell'Arma dei trasporti e materiali, Arma logistica per eccellenza dell'Esercito. Come riferisce un comunicato stampa, alla cerimonia, svoltasi presso il Comando dei supporti logistici, alla presenza delle Bandiera di guerra dell'Arma dei trasporti e materiali, dell'11mo reggimento Trasporti "Flaminia", del reggimento di Manovra Interforze e dell'ottavo reggimento Trasporti "Casilina" e del Gonfalone di Roma Capitale, sono intervenuti il comandante logistico dell'Esercito, generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo, il capo dell'Arma dei trasporti e materiali, maggior generale Gerardo Restaino e il comandante dei Trasporti e materiali, maggior generale Arnaldo Della Sala, oltre a numerose alte autorità militari, civili e religiose. (Com)