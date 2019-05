Roma: rapina in strada per mamma Zaniolo. Indagini in corso

Roma, 23 mag 15:00 - (Agenzia Nova) - Nella tarda mattinata di oggi, Francesca Costa, la mamma del centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo, dopo aver parcheggiato la sua auto in viale dell'Aeronautica, nel quartiere Eur, è stata affiancata da due uomini in scooter che, con il volto coperto e accento romano, anche se non armati, l'hanno minacciata chiedendole i gioielli che aveva indosso. La donna, spaventata, ha ceduto ai due malviventi il suo rolex e una borsa che però non conteneva denaro ma solo qualche effetto personale. Sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Roma Eur. Francesca Costa, infatti, si è successivamente recata al comando per formalizzare la rapina. Le indagini sono in corso. (Rer)