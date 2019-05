Sanità: Asl Roma 6, sottoscritto con sindacati protocollo intesa "Più salute e sicurezza nel lavoro"

- Più sicurezza per i lavoratori impegnati nei cantieri edili nell'area dei Castelli e del Litorale sud, grazie all'intesa firmata questa mattina fra la Asl Roma 6 e le sigle sindacali Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil e associazione Pslc. Lo rende noto l'Asl Roma 6. Il documento rappresenta un'attuazione del protocollo "Più salute e sicurezza nel lavoro" sottoscritto lo scorso 29 aprile fra Regione Lazio, Ispettorato interregionale del lavoro, Inail, Inps, Direzione Regionale Vigili del fuoco, Anci Ufficio scolastico regionale, Crul e parti sociali confederali. Al centro dell'accordo operativo sottoscritto oggi vi è la necessità di garantire il pieno rispetto della disciplina legislativa in materia di salute e sicurezza nel comparto delle costruzioni, attraverso un sistema di azioni volte ad assicurare la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, quali, in primis "la diffusione della cultura della sicurezza quale strumento per garantire il rispetto della normativa vigente, per sensibilizzare al rischio e per accrescere la prevenzione -, spiega Narciso Mostarda, Direttore generale della Asl Roma 6 - occorre inoltre programmare un'adeguata formazione alle imprese e ai lavoratori del settore sugli eventuali rischi legati alle loro mansioni, sulle misure di protezione e sui comportamenti corretti da tenere, e naturalmente anche incrementare la vigilanza sui cantieri. (segue) (Com)