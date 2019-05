Sanità: Asl Roma 6, sottoscritto con sindacati protocollo intesa "Più salute e sicurezza nel lavoro" (2)

- "Mi preme sottolineare che nel cantiere più complesso degli ultimi dieci anni della sanità del Lazio, quello che ha portato alla realizzazione dell'Ospedale dei Castelli - continua Mostarda, - non c'è stato alcun grave incidente sul lavoro. Il merito è delle imprese che hanno dimostrato grande competenza, dei lavoratori, che hanno dato prova di preparazione e solerzia, e dei professionisti del nostro Dipartimento di Prevenzione, che ancora una volta hanno messo in campo il proprio saper-fare senza risparmiarsi". L'accordo si è articolato infine nella creazione di un "Osservatorio Edilizia sulla Sicurezza", costituito da rappresentanti dei soggetti firmatari del protocollo, con l'obiettivo di garantire, attraverso una maggiore sinergia tra le parti, il controllo e la verifica delle dinamiche in tema di sicurezza e salute nei posti di lavoro, in particolare nei cantieri mobili e temporanei monitorati su tutto il territorio di competenza della Asl Roma 6, e di porre in essere azioni mirate di prevenzione. (Com)