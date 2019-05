Usa: Venezuela finisce in gruppo di paesi che preoccupano per sicurezza nazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno inserito il Venezuela nella lista di paesi causa di "preoccupazione per la sicurezza nazionale" vista la presenza di personale militare straniero. In una nota ripresa mercoledì dai media regionali, il Bureau of industry and security (Bis) ha modificato il protocollo dell'Export administration regulations rimuovendo il Venezuela dal gruppo B, "che concede un trattamento favorevole ad alcune esportazioni di articoli controllati dalla Sicurezza nazionale", e portandolo nel gruppo "D:1", quello di paesi definiti "preoccupanti" per la sicurezza nazionale. In pratica, il Bis si riserverà di controllate l'esportazione di alcuni prodotti in Venezuela, per assicurarsi che verranno utilizzati a scopi civili e non possono offrire ai militari venezuelani benefici in grado di pregiudicare la sicurezza nazionale statunitense. (segue) (Was)