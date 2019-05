Usa: Venezuela finisce in gruppo di paesi che preoccupano per sicurezza nazionale (2)

- La modifica, che secondo la nota colloca il paese in un gruppo più coerente con altre misure adottate da Washington per difendere gli interessi nazionali, è presentata come una risposta "all'introduzione di personale ed equipaggiamento straniero in Venezuela". La Casa Bianca ha a più riprese denunciato la presenza di forze armate straniere - principalmente da Russia e Cuba - come elemento di disturbo della stabilità regionale. La nota del Bis collolca inoltre Caracas tra i paesi che destano preoccupazione "per armi nucleari, armi chimiche e batteriologiche, e tecnologia missilistica". (segue) (Was)