Giustizia: Di Maio, Salvini ora vuole solo migliore abuso d'ufficio? E' cosa ben diversa da abolirlo

- Il vicepresidente del Consiglio e leader del M5s, Luigi Di Maio, in merito alla posizione del suo alleato di governo, Salvini, sull'abuso d'ufficio ha affermato: "Ho letto che non vuole più abolirlo, solo migliorarlo come dice Cantone, è cosa ben diversa". Così il vicepremier intervenendo a "Corriere Live". (Rin)