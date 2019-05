Milano: Bonisoli, su Palazzo Citterio in corso supplemento analisi, sorpreso da criticità a fine lavori

- Il ministro dei beni e delle attività culturali Alberto Bonisoli è intervenuto a Palazzo Litta in merito alla questione di Palazzo Citterio, futura sede del Brera Modern: “Ci stiamo occupando di Palazzo Citterio perché vorremmo capirne di più - ha dichiarato Bonisoli - io pensavo che fosse tutto a posto poi ho visto che a posto non è quindi stiamo facendo un supplemento di analisi in due direzioni”. Il ministro ha spiegato che “voglio capire se i lavori di ristrutturazione che sono stati fatti sono quelli che servono al famoso museo della Brera modern che potrà aprirsi più avanti. Questa domanda ci è servita per chiarirci cosa vuol dire Brera Modern. L’indicazione che ho chiesto ai miei collaboratori è capire che cosa sia indispensabile e non cosa è migliorativo. Indispensabile vuol dire che se non lo abbiamo ancora fatto dobbiamo farlo, il migliorativo è qualcosa che può stare dentro al gusto personale che prima o poi dobbiamo centellinare e usare nella quantità giusta”. “La seconda verifica che stiamo facendo - aggiunge Bonisoli - è come gli enti e gli uffici che si sono occupati di questo hanno comunicato in questi tempi. Il fatto che a lavori finiti sia venuta fuori questa criticità mi ha un po’ sorpreso, di solito sono discussioni che si fanno prima non a lavori finiti, come nel caso della Casa della memoria, dove siamo ancora nella fase di progettazione e se ci sono chiarimenti da fare è questo il momento per farlo; se abbiamo finito tutto è troppo tardi”. A chi gli chiede se lo scopo della verifica sia anche stabilire eventuali responsabilità, il ministro risponde: “Quando si fa una verifica si vede cosa c’è e poi se ne traggono le conseguenze”. Alla domanda se qualcuno potrebbe pagare, Bonisoli ha replicato: “Facciamo una verifica in tutta serenità”. (Rem)