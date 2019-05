Ue-Acp: futuro accordo al centro dell'incontro tra negoziatori Mimica e Dussey (3)

- L'accordo di Cotonou che disciplina attualmente le relazioni tra l'Ue e i paesi Acp scadrà nel 2020. I negoziati per un nuovo partenariato tra i paesi Acp e l'Ue sono stati avviati a New York il 28 settembre 2018 a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Il primo ciclo di negoziati si è incentrato sulla base comune a livello di Ue-Acp che riunisce i valori e i principi attorno ai quali si uniscono l'Ue e i paesi Acp e identifica le aree strategiche prioritarie in cui entrambe le parti intendono lavorare insieme. Inoltre, è previsto che il futuro accordo includa pilastri regionali specifici e orientati all'azione, incentrati sulle esigenze di ciascuna regione. Il primo ciclo di consultazioni sui pilastri regionali è ora completo. Il futuro partenariato Acp-Ue servirà a consolidare gli stretti legami politici tra l'Ue e i paesi Acp sulla scena internazionale. Insieme rappresentano oltre la metà dei paesi membri delle Nazioni Unite e oltre 1,5 miliardi di persone. (Beb)