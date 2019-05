Ambiente: De Petris (La Sinistra), governo e maggioranza fanno il contrario di quel che promettono

- Loredana De Petris, senatrice di La Sinistra e presidente del gruppo Misto di palazzo Madama, scrive in una nota che "il governo e i partiti della maggioranza fanno in materia d'ambiente il contrario di quel che promettono, smantellando una dopo l'altra tutte le conquiste degli ultimi decenni sul fronte della sostenibilità ambientale. L'ultima mazzata, in ordine di tempo, la hanno inflitta con un emendamento al decreto Sblocca cantieri, proposto dal gruppo delle Autonomie, ma accolto da governo e maggioranza", continua la parlamentare, "che vanifica quasi completamente l'obbligo di applicare i Criteri ambientali minimi nelle gare d'appalto e in quelle per le forniture e servizi di tutti gli enti della Pubblica amministrazione. Nelle gare d'appalto i Cam si applicherebbero solo per importi superiori ai 5.548.000 euro, in quelle per le forniture e servizi solo per importi superiori a 144mila, 221mila e 443mila euro, a seconda che si tratti di amministrazioni centrali, sub-centrali o settori speciali. Se l'emendamento venisse approvato dall'Aula", afferma la senatrice, "la stragrande maggioranza delle gare sfuggirebbe agli obblighi imposti dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi, riducendone pesantemente i benefici ambientali ed economici. Verrebbe quindi vanificato un lavoro più che decennale. Possibile che il ministro dell'Ambiente non abbia nulla da obiettare? Mi auguro", conclude De Petris, "che in Aula i senatori della maggioranza si rendano conto del danno immenso che produrrebbero approvando l'emendamento e si ravvedano in tempo". (Com)