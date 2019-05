Indonesia: tensione e insicurezza dopo la proclamazione del risultato delle elezioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’apparato di sicurezza indonesiano è in stato di massima allerta, dopo due giorni di disordini e violenze a Giacarta seguiti all’annuncio dei risultati ufficiali delle recenti elezioni presidenziali. La mobilitazione dei sostenitori dell’ex generale Prabowo Subianto, sconfitto alle urne dal presidente uscente Joko Widodo, è culminata in scontri che hanno provocato sei vittime e 257 arresti. Più ancora delle violenze nella capitale, preoccupa il clima di insicurezza che si respira nel paese: il rifiuto di Subianto di accettare l’esito del voto, e la sua decisione di presentare un ricorso alla Corte costituzionale, prelude a lunghi mesi di incertezza politica, in un contesto di tensione segnato da arresti per terrorismo e campagne di disinformazione ai danni di comunità come quella cinese, che hanno spinto le autorità del paese a limitare l’accesso ai social media. Alimentano il clima di sospetto e sfiducia anche le accuse provenienti dalle autorità pubbliche: la Polizia indonesiana ha infatti denunciato un complotto “sistematico” teso a minare la sicurezza nella capitale. Il presidente Widodo, frattanto, a promesso un’azione decisa contro chiunque inciti o si abbandoni alla violenza. (segue) (Fim)