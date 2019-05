Indonesia: tensione e insicurezza dopo la proclamazione del risultato delle elezioni (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le figlie dell’ex dittatore dell’Indonesia Suharto e del padre fondatore del paese, Sukarno, hanno aderito pubblicamente alle proteste degli ultimi giorni, battezzate dagli organizzatori “potere al popolo”. Rachmawati Sukarnoputri, figlia minore di Sukarno, e Titiek Suharto, ex moglie di Subianto e figlia dell’ex presidente Suharto, sono esponenti di un movimento che include anche ex generali delle forze armate. Le autorità hanno avanzato sospetti in merito alla spontaneità delle manifestazioni che hanno interessato la capitale: la Polizia afferma che alcuni degli oltre 250 manifestanti violenti arrestati negli ultimi due giorni siano stati trovati in possesso di buste contenenti denaro. Le autorità hanno anche riferito di aver identificato account di social media legati a “certi gruppi” coinvolti nelle attività di disinformazione che hanno preceduto e accompagnato le proteste. Una delle notizie false circolate negli ultimi giorni denuncia il presunto attacco di una moschea da parte delle forze dell’ordine. (segue) (Fim)