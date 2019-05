Imprese: Fiorini (FI), ministero Made in Italy per difendere nostre eccellenze

- La deputata emiliana di Forza Italia, Benedetta Fiorini, commentando il tentativo di scalata della francese Lactalis al Parmigiano reggiano, afferma in una nota che "ben vengano i capitali esteri, ben venga l'apertura di nuovi mercati alle nostre eccellenze, ben venga l'internazionalizzazione, ma non la delocalizzazione, delle nostre imprese, ma serve una cabina di regia unica, un ministero per il Made in Italy che supporti tutte le filiere, partendo dal basso, dai territori, per tutelare il know how e l'unicità dei nostri prodotti come il Parmigiano reggiano, un alimento estremamente sano", continua la parlamentare, "indispensabile nella dieta mediterranea ed espressione della nostra tradizione, della nostra cultura, della nostra terra. La politica non può più restare ferma perché il Made in Italy, oltre a rappresentare una fetta importantissima dell'economia e dell'occupazione in Italia, è il nostro biglietto da visita nel mondo, è la nostra stessa identità. Per questo", conclude Fiorini, "mi batto affinché si possa creare un apposito ministero per il made in Italy che avochi a sé tutte le competenze ora frammentate in più dicasteri e che, in sinergia con l'Ice e le ambasciate italiane, possa più efficacemente tutelare, promuovere e valorizzare le nostre eccellenze in Italia e all'estero". (Com)