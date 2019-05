Migranti: Trenta, non generalizzare su Ong, ma non tutte indagini sono concluse

- Il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, in merito alle accuse che il ministro Salvini muove alle Ong, ha precisato che "non si può parlare in generale", ma che "alcuni hanno approfittato di questo sistema". Così la titolare di palazzo Baracchini ospite di "L'Aria che Tira" su La7 prima di puntualizzare che "non tutte" le indagini che coinvolgono le Ong "sono concluse". (Rin)