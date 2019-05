Giustizia: fonti Lega, abuso d'ufficio? Criticità espresse anche da Conte e Cantone

- Fonti della Lega riportano un passaggio dell'intervista concessa dal capo dell'esecutivo a Bruno Vespa per il suo ultimo libro e sottolineano, a proposito dell'abuso d'ufficio, che "anche il presidente Giuseppe Conte sostiene che non funziona. Il premier, alla fine dell'anno scorso, ha dichiarato: '(...) Ma dobbiamo anche approfondire un tavolo di lavoro con le procure per valutare meglio se e in che termini riformare il reato di abuso d'ufficio. Dobbiamo perseguire il malaffare, ma al contempo dobbiamo creare le premesse per proteggere le persone perbene, che hanno desiderio e capacità di impegnarsi ponendosi al servizio della propria comunità'. Anche Raffaele Cantone", continuano le fonti, "si è espresso, più di una volta in interventi interviste e tv, a favore di una profonda revisione del reato che rappresenta una 'vera anomalia' che provoca migliaia di fascicoli aperti nelle procure che si concludono per la maggior parte dei casi con assoluzioni, ma nel frattempo bloccano attività degli amministratori locali". Posizione, quest'ultima, del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, su cui il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, si è detto poco fa d'accordo. (Rin)