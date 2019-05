Salute: arrivati al Bambino Gesù di Roma i primi 4 piccoli pazienti dal Venezuela

- "Sono arrivati ieri al Bambino Gesù di Roma, accompagnati dalla Croce rossa internazionale, i primi 4 minori dal Venezuela con gravi patologie che verranno assistiti in via umanitaria dall'ospedale pediatrico. Si tratta di 3 adolescenti tra i 13 e i 17 anni e di una bambina di 10 anni, tutti affetti da patologie oncologiche, che saranno sottoposti agli approfondimenti e alle cure necessarie. I minori hanno lasciato il Venezuela con un visto sanitario rilasciato dall'ambasciata Italiana. Sono partiti da Caracas martedì, accompagnati da un genitore ciascuno e da due infermiere volontarie della Croce rossa internazionale. Fatto scalo a Parigi, sono arrivati a Fiumicino nella tarda mattinata di ieri. I mezzi della Croce rossa li hanno quindi trasferiti al dipartimento di emergenza e accettazione del Bambino Gesù per una prima valutazione clinica. Per tre pazienti è stato disposto il ricovero in ospedale. Il quarto, insieme al genitore, alloggerà in una delle case famiglia che il Bambino Gesù mette a disposizione dei pazienti lungodegenti che vengono da lontano". Lo rende noto, in un comunicato, l'ospedale pediatrico Bambino Gesù.(Com)