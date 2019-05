Romania: premier Dancila, tasso di assorbimento fondi europei vicino a media Ue

- La Romania ha un tasso di assorbimento dei fondi Ue di circa il 29 per cento, molto vicino alla media europea, che è del 31 per cento. Lo ha detto oggi primo ministro romeno, Viorica Dancila, citato dall'agenzia di stampa "Agerpres". "Ci siamo proposti, attraverso il programma di governance, di accelerare la spesa del denaro stanziato per il nostro paese dal bilancio dell'Ue. Rimaniamo legati a questo obiettivo e i risultati sono visibili. Il tasso di assorbimento dei fondi Ue è di circa il 29 per cento, molto vicino alla media europea che è del 31 per cento. Il tasso contrattuale è aumentato dal 2016 ad oggi di oltre 15 volte, dal 5 per cento nel 2016 a circa il 79 per cento. Siamo riusciti a sbloccare progetti importanti in tutte le aree di interesse e, al di là delle cifre, guardiamo sempre a quali benefici portano questi progetti a livello sociale ed economico ", ha affermato Dancila. Rob (segue) (Rob)