Romania: premier Dancila, tasso di assorbimento fondi europei vicino a media Ue (2)

- Il ministro con delega ai Fondi europei romeno, Rovana Plumb, ha detto lo scorso aprile che dal suo ingresso nell'Unione europea nel 2007, la Romania ha assorbito oltre 46 miliardi di euro di fondi Ue. Plumb ha precisato che migliaia di progetti, per un valore contrattato di oltre 11 miliardi di euro, sono ancora in fase di valutazione. Secondo Plumb, solo nell'attuale periodo di programmazione, in materia di coesione territoriale e a favore di investimenti per la riduzione dei divari di sviluppo tra le regioni, il valore degli interventi ammonta a 28 miliardi di euro. Il ministro ha ribadito che entro il 2020 l'esecutivo si è proposto di assorbire per la Romania almeno 30 miliardi di euro dei 42 miliardi stanziati dal budget pluriennale dell'Unione per il periodo 2014-2020. (segue) (Rob)