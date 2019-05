Romania: premier Dancila, tasso di assorbimento fondi europei vicino a media Ue (3)

- “La coesione, un valore comune dell'Europa”. Questo il motto scelto dalla Romania per la propria presidenza di turno del Consiglio dell’Unione europea che deterrà nell’arco del primo semestre del 2019. Quattro le parole chiave che connotano il primo pilastro del programma romeno, l’Europa della convergenza, che il paese balcanico intende portare avanti durante il suo primo mandato alla guida della presidenza di turno: crescita, coesione, competitività e connettività. Un impegno, quello preso dalle istituzioni romene, in occasione della simbolica ricorrenza del Centenario dell’Unione del paese, per un ritorno ai valori comuni e originari dell’Europa in un anno fondamentale per il futuro del progetto europeo. I principali dossier al tavolo della presidenza romena sono in primo luogo la definizione e l’approvazione del Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, che stabilisce i limiti dei bilanci generali annuali dell'Ue e gli importi che possono essere spesi in ogni esercizio. A seguire l’analisi dei risultati della strategia dell’Europa 2020, il programma dell'Ue per la crescita e l'occupazione per il decennio in corso e la Brexit. (Rob)