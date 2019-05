Milano: Sala su vincolo Piazza d’Armi, pazzesco che venga messo senza consultarci

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala durante il suo intervento all’incontro “Milano per l’Europa” al Piccolo Teatro Studio Melato è intervenuto in merito alla tutela posto dal Mibac alla Piazza d’Armi di Baggio: “È intollerabile che qualcuno abbia la possibilità, con poteri ostativi, di limitare le nostra capacità” ha dichiarato il primo cittadino che ha aggiunto come un conto fosse stato “Se milano non avesse dimostrato di essere capace, ma questo in una macchina che funziona cambia tutto”. Per Sala “il ministero dei Beni culturali, ne parlo con rispetto, e con il ministro ho anche un buon rapporto, ha messo il vincolo, che segue quello al QT8 - aggiunge Sala - Ma perché senza averne prima discusso con noi? Quando la sovrintendente locale non lo sapeva. Quanto valgono queste decisioni nello sviluppo di una città?”. A margine dell’incontro il sindaco ribadisce che “trovo pazzesco che un vincolo così importante venga messo senza nemmeno consultarci. Non possiamo che essere molto irritati di una cosa del genere, tutto si può fare ma almeno discutiamone, perché se il tema è che da Roma si decidono delle cose allora anche noi sappiamo che la collaborazione arriva solo fino ad un certo livello. Prescinde un po’ dal ministro perché lo conosco e ho un buon rapporto, ma cose del genere creano distanze al posto che creare partnership”. Il problema riguarderebbe anche un possibile vincolo ai progetti di riqualificazione della zona: “Lì il tema è da un lato conservare il verde e dall’altro rigenerare spazi - conclude Sala - Questi magazzini che vogliono vincolare ma che andassero a vederli, sono magazzini che non hanno senso comune e noi rischiamo di lasciare spazi che magari fra qualche mese o anno saranno occupati e poi i problemi saranno nostri. Vuol dire fermare ogni tipo di evoluzione della città, come nel caso del QT8. Posso anche apprezzare per alcune cose il modo di vedere del Movimento 5 Stelle ma in questo caso sono veramente ideologici oltre misura”.(Rem)