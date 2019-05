Maghreb: studio, 131,9 milioni di abitanti entro il 2050 (+32 milioni in 32 anni)

- La popolazione totale dei paesi del Maghreb potrebbe aumentare dagli attuali 99,8 milioni a 131,9 milioni nel 2050. E’ quanto emerge da uno studio dal titolo “Demografia del Maghreb: situazione e prospettive” ripreso dal sito web d’informazione “Huffington Post Maghreb”. Si tratta di un aumento di 32,1 milioni di abitanti nell’arco di 32 anni, dovuto da un lato “all’impulso demografico dei paesi del Maghreb grazie all’elevato tasso di natalità degli anni passati”, e dall'altro “dalla fertilità che per alcuni anni sarà al di sopra della soglia di sostituzione delle generazioni”. Il peso demografico del Maghreb nel mondo passerebbe dall'1,31 per cento nel 2018 a quasi l'1,35 per cento nel 2050. Rispetto alla popolazione africana, tuttavia, la popolazione di Marocco, Mauritania, Algeria, Tunisia e Libia passerà dal 7,8 per cento del continente al 5,2 per cento stimato nel 2050. "Mentre i numeri effettivi della popolazione del Maghreb vedranno un costante aumento, il tasso di crescita tenderà a diminuire", spiegano gli autori dello studio commissionato dall’Alta commissione marocchina per la pianificazione. (segue) (Res)