Maghreb: studio, 131,9 milioni di abitanti entro il 2050 (+32 milioni in 32 anni) (2)

- Il tasso di crescita annuale della popolazione maghrebina – pari all'1,8 per cento tra il 1980 e il 2018 – calerà all'1 per cento tra il 2018 e il 2050, aggiunge lo studio. Questa dinamica demografica varia da paese a paese. Le popolazioni di Mauritania e dell'Algeria saranno più “dinamiche”, con tassi di crescita stimati rispettivamente al 2,1 per cento e all'1 per cento tra il 2018 e il 2050. Tunisia, Marocco e Libia avranno tassi inferiori all’1 per cento (rispettivamente 0,5 per cento, 0,7 per cento e 0,7 per cento). Tuttavia, il Marocco e l'Algeria continueranno ad ospitare il 77,2 per cento della popolazione del Maghreb nel 2050. “Questa futura evoluzione della popolazione potrebbe avere impatti i rilevanti nelle aree dell'occupazione, della protezione degli anziani, dell'urbanistica, della gestione delle risorse idriche, della sanità e degli effetti indotti da attività umana (rischi industriali, inquinamento, riscaldamento e cambiamenti climatici”, conclude lo studio. (Res)