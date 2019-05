Roma: Mollicone (Fd'I), solidarietà a lavoratori teatro Opera, Fuortes presto in commissione Cultura

- Federico Mollicone, capogruppo di Fd'I in commissione Cultura alla Camera, in una nota ha affermato: "Solidarietà ai lavoratori del Teatro dell’Opera di Roma, ancora in vertenza per i loro diritti. Come evidenziato da un comunicato congiunto dei principali sindacati di categoria, permangono molte preoccupazioni per il grave debito che incombe ancora pesantemente in questi anni di gestione di Carlo Fuortes e che, in questo ultimo bilancio, non viene minimamente intaccato. Viene inoltre ancora rimandato il ripristino dei tagli all’integrativo d’azienda, che doveva rimanere congelato solo due anni ma di cui, dal 2014 ad oggi, non si è avuta ancora traccia. La dirigenza del Teatro dell’Opera mortifica i lavoratori. Li sosteremmo nella loro vertenza e nelle loro rivendicazioni. La cattiva gestione Fuortes ha solo creato debito, sopravvivendo solo grazie a interventi pubblici. Convocheremo, in audizione in commissione per l’indagine conoscitiva sui lavoratori dello spettacolo, il sovrintendente per rendere conto della sua gestione", ha concluso Mollicone(Com)