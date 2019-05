Croazia: ministro Difesa, "risultati concreti entro fine anno" in acquisto aerei militari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel mese di gennaio, la Croazia e l'Israele hanno scisso ufficialmente l'accordo sull'acquisto di 12 caccia F-16. Krsticevic aveva detto che "la scissione del contratto non comporta nessuno svantaggio finanziario per la Croazia". Krsticevic ha inoltre affermato che "il ministero rimane a disposizione per cooperare con i partner israeliani". Una delegazione israeliana guidata dal direttore generale del ministero della Difesa Udi Adam ha discusso all'inizio dell'anno fa l'annullamento dell'acquisto concordato dopo una gara d'appalto. I rappresentanti della compagnia svedese Saab, arrivata seconda alla gara d'appalto, hanno comunicato in una nota riportata dall'emittente "N1" di "seguire la situazione". (segue) (Zac)