Croazia: ministro Difesa, "risultati concreti entro fine anno" in acquisto aerei militari (7)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La linea proposta dal ministero della Difesa di Zagabria è stata accolta anche dall'esecutivo, come emerso dalle ultime dichiarazioni di Plenkovic. Il ministero della Difesa della Croazia ha quindi chiesto a Israele una risposta ufficiale entro l'11 gennaio sulla vendita degli aerei da combattimento F-16 a Zagabria. Secondo quanto riporta l'emittente pubblica "Hrt", Israele dovrà precisare se è in grado di fornire gli aerei con le caratteristiche concordate secondo la gara d'appalto istituita da Zagabria e vinta da Gerusalemme. In caso contrario, ha proseguito il ministero, la Croazia sarà costretta ad annullare la decisione presa in precedenza. Nei giorni scorsi, anche la presidente croata Kolinda Grabar-Kitarovic e il presidente del parlamento Gordan Jandrokovic hanno affermato che per il paese è inaccettabile acquistare dei mezzi diversi da quelli per cui era stata trovato un accordo nell'ambito della gara d'appalto. (segue) (Zac)