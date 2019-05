Croazia: ministro Difesa, "risultati concreti entro fine anno" in acquisto aerei militari (8)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il premier Plenkovic ha detto di attendere "dichiarazioni definitive e chiare" da parte di Israele e Stati Uniti sulla possibilità per Zagabria di acquisire una partita di aerei da combattimento F-16 di fabbricazione israeliana. Solo dopo tali chiarimenti, ha precisato Plenkovic, il governo di Zagabria prenderà una decisione finale "sul destino" della gara d'appalto e su un eventuale "piano B". Nei giorni scorsi il sito di informazione Usa "Axios" ha reso noto, citando un anonimo funzionario israeliano, che la vendita di aerei da combattimento israeliani in Croazia è praticamente "morta" dopo che l'ex segretario alla Difesa statunitense, James Mattis, ha rifiutato di "attenuare" i termini statunitensi per il trasferimento dei caccia. Fonti diplomatiche hanno fatto sapere che la questione è stata affrontata durante l'incontro tra Netanyahu e Pompeo ma non è stato trovato un accordo e la questione "rimane imbrigliata nei cavilli della burocrazia". (segue) (Zac)