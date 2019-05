Croazia: ministro Difesa, "risultati concreti entro fine anno" in acquisto aerei militari (10)

- Gli Stati Uniti sembrano determinati a non ammorbidire le condizioni poste per quanto concerne la consegna dei mezzi al paese alleato nella Nato; mentre Israele non ha ancora espresso una posizione ufficiale visto l'imbarazzo per il potenziale epilogo della vicenda. L'ambasciatore statunitense a Zagabria, Robert Kohorst, ha spiegato nelle scorse settimane che Gerusalemme dovrebbe accettare le richieste da parte di Washington in modo da ottenere il via libera sulle forniture dei 12 F-16 alla Croazia. A suo modo di vedere, tale scelta dipende da chi è proprietaria della tecnologia e dei diritti di proprietà intellettuale, con riferimento in particolare alle pretese della società statunitense Lockheed Martin. Secondo Kohorst, "gli Stati Uniti hanno esplicitato i requisiti tecnici necessari per oltre due anni e tutti avrebbero dovuto conoscerli". L'ambasciatore si è tuttavia detto certo che Gerusalemme ha fatto la sua offerta "in buona fede" aggiungendo che Croazia, Stati Uniti e Israele sono "grandi alleati" e sapranno risolvere il problema. (Zac)