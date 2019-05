India: Commissione elettorale ufficializza risultati per i primi sette collegi

- La commissione elettorale dell’India ha reso noto via Twitter che al momento solo sette collegi della Camera del popolo su 542 sono stati attribuiti: sei sono andati al Partito del popolo indiano (Bjp) e uno al Congresso nazionale indiano (Inc). I candidati del Bjp hanno vinto a Darbhanga, nel Bihar; a Daman e Diu e nei collegi di Haveri, Koppal, Bijapur e Bellary, nel Karnataka; il Congresso si è affermato nel collegio Bangalore Rurale, nel Karnataka. La Commissione ha aggiunto che nei rimanenti 535 seggi, il Bjp è in vantaggio in 293, il Congresso in 50, l’All India Trinamool Congress (Tmc) in 23, il Dravida Munnetra Kazhagam (Dmk) in 23, lo Shiv Sena in 18, l’Yuvajana Sramika Rythu Congress (Ysrc) in 23, il Biju Janata Dal (Bjd) in 14, il Janata Dal United (Jdu) in 15 e il Partito della società maggioritaria (Bsp) in undici.(Inn)