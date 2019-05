Kenya: corruzione, arrestato governatore contea centrale di Kiambu

- Il governatore della contea keniota di Kiambu, nella regione centrale del paese, è stato arrestato nel quadro delle indagini che lo considerano coinvolto in un caso di corruzione. Secondo quanto riferisce il quotidiano locale "Daily Nation", Waititu è ​​stato interrogato per più di sei ore dalle autorità anti-corruzione, che questa mattina hanno inoltre perquisito due proprietà del governatore alla ricerca di documenti sospetti. Su Waititu, che ha negato ogni illecito, è concentrata l'attenzione pubblica anche per la sua vicinanza al presidente Uruhu Kenyatta e per il suo ruolo di primo piano svolto a livello amministrativo. La perquisizione delle proprietà di Waititu arriva del resto a pochi giorni da una maxi operazione anti-corruzione in cui decine di funzionari dell'Agenzia delle entrate keniota (Kenya Revenue Authority, Kra) sono stati arrestati a Nairobi. In quest'ultimo intervento circa 40 dipendenti sono stati messi agli arresti con l'accusa di presunta evasione fiscale, mentre 75 impiegati dovranno rispondere di collusione nei fatti, per aver aiutato aziende o privati ad eludere le tasse. L'intervento è considerato come la più grande operazione anti-corruzione effettuata nel paese e colpisce duramente l'amministrazione del presidente Kenyatta, in settimane durante le quali il capo dello Stato è stato criticato per una prolungata ed ingiustificata assenza. (segue) (Res)