Kenya: corruzione, arrestato governatore contea centrale di Kiambu (2)

- I vertici della Direzione delle indagini criminali (Dci) assicurano che i dipendenti coinvolti nel caso saranno giudicati in tribunale per abuso d'ufficio. Secondo i dati dell'agenzia anti-frode del Kenya, la Commissione per l'etica e la lotta alla corruzione, il paese perde circa 6 miliardi di dollari (4,6 miliardi di sterline) all'anno per casi di corruzione. Casi di corruzione hanno coinvolto anche i vertici giudiziari del paese. Ad aprile Kenyatta ha sospeso il giudice della Corte suprema Jackton Ojwang, che dovrà ora comparire davanti a un tribunale incaricato di indagare sulle accuse che pendono su di lui, fra cui quella di aver accettato tangenti per influenzare le sentenze. Secondo quanto si legge in una dichiarazione della Commissione per il servizio giudiziario, quest’ultima ritiene che sussistano “ragionevoli motivi per rimuovere il giudice per conflitto di interessi e violazione del codice di condotta giudiziario”. Il giudice Ojwang era finito al centro dell'attenzione pubblica nel 2017, quando entrò in disaccordo con la decisione della maggioranza dei giudici della Corte suprema di annullare la vittoria di Kenyatta alle elezioni presidenziali, decretando così la ripetizione del voto. Prima di Ojwang, nell’agosto scorso la vicepresidente della Corte suprema, Philomena Mwilu, è stata arrestata con l’accusa di corruzione. Il caso è stato l’ultimo di una serie di casi di corruzione che hanno interessato il paese negli ultimi mesi. (segue) (Res)