Kenya: corruzione, arrestato governatore contea centrale di Kiambu (3)

- Nei mesi scorsi le autorità keniote hanno arrestato, sempre con l'accusa di corruzione, anche l’ex governatore di Nairobi, Evans Kidero, mentre in precedenza un’inchiesta era stata aperta nei confronti del governatore della contea di Busia e di altri nove funzionari dell’amministrazione. Nel giugno scorso il presidente Uhuru Kenyatta ha proposto l’introduzione di un test della verità per contrastare la corruzione nella pubblica amministrazione. La proposta è giunta mentre le autorità giudiziarie del Kenya stavano indagando su 10 istituti finanziari sospettati di aver gestito i fondi sottratti al Servizio giovani nazionale (Nys). L’inchiesta riguarda nove banche commerciali – fra cui il principale istituto creditizio keniota, Kbc – e una società cooperativa finanziaria, e coinvolge oltre 60 alti funzionari e uomini d'affari accusati di aver sottratto una somma pari a quasi 100 milioni di dollari attraverso fatture fittizie e pagamenti gonfiati. Fra gli indagati figurano anche il direttore del Nys, Richard Ndubai, e il segretario alla Gioventù Lillian Omollo, i quali si sono dichiarati non colpevoli davanti al magistrato Douglas Ogoti. (Res)