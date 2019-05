Stage Capaci: Raggi, mafia ha ucciso Falcone ma non le sue idee

- Il sindaco di Roma Virginia Raggi con un tweet ricorda la strage di Capaci che ricorre oggi: "A Capaci, 27 anni fa, la mafia ha ucciso Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Non ha ucciso però le loro idee. Non ha ucciso il valore della legalità che ci hanno trasmesso, da riaffermare ogni giorno. Non abbassiamo lo sguardo, Giornata della Legalità". (Rer)