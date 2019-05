Energia: Serbia, ministero Edilizia concede altri due permessi per costruzione Turkish Stream (3)

- Lo scorso 17 gennaio il presidente russo Vladimir Putin, nel corso di una visita ufficiale a Belgrado, ha affrontato il tema dell'energia e del progetto di gasdotto Turkish Stream. La Russia, ha detto Putin, è pronta a proseguire la costruzione del gasdotto fino a raggiungere i paesi europei. Il presidente russo ha ribadito che la Russia lavora con la Serbia per la costruzione delle infrastrutture necessarie per far passare il gasdotto in territorio serbo. Riguardo ai paesi europei, ha detto ancora Putin, tutto dipenderà dalla loro capacità di difendere i propri interessi nazionali. "Noi stiamo preparando, tutto poi dipenderà dagli altri paesi, da quanto sono in condizione di difendere i propri interessi nazionali. La costruzione del South Stream è stata interrotta, lo sapete, non per colpa nostra", ha detto Putin. (segue) (Seb)