Energia: Serbia, ministero Edilizia concede altri due permessi per costruzione Turkish Stream (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il tema del Turkish Stream è stato affrontato nel corso della visita di Putin anche dal presidente serbo Aleksandar Vucic, che ha osservato come la Serbia si aspetti molto dalla realizzazione del gasdotto. "Abbiamo concluso molte procedure: non so attraverso quale paese debba ancora passare, ma noi non abbiamo problemi, siamo resistenti alle pressioni", ha osservato Vucic. Fra gli accordi energetici firmati in occasione della visita di Putin vi è quello per l'ampliamento del deposito di stoccaggio di gas a Banatski Dvor, nella provincia serba autonoma della Vojvodina. (segue) (Seb)