I fatti del giorno - Nord Africa (2)

- Libia: Macron ad Haftar, “prima possibile” cessazione ostilità - Nel corso dell’incontro avvenuto all'Eliseo ieri con il comandante dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), il generale Khalifa Haftar, il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto al suo interlocutore che la cessazione delle ostilità in Libia “avvenga il più presto possibile”. Lo riferisce il quotidiano francese "Le Monde", citando fonti dell’Eliseo. "La sfiducia tra gli attori libici è più forte che mai", fa sapere la presidenza francese, sottolineando che "si vede bene l’impasse tra l'intenzione della comunità internazionale di giungere a una cessazione delle ostilità e il modo di vedere del generale Haftar". Durante il colloquio con Macron, al quale era presente anche il ministro degli Affari esteri francese Jean-Yves Le Drian, il generale Haftar ha "lungamente spiegato e giustificato" l’offensiva militare avviata dall'Lna il 4 aprile scorso contro Tripoli. Al termine della riunione all'Eliseo, il generale libico è sembrato convinto che una ripresa del processo politico in Libia è indispensabile, ma "non ha dato segni di apertura" in tale direzione. (segue) (Res)