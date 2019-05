I fatti del giorno - Nord Africa (4)

- Algeria-Libia: premier Sarraj oggi in visita ad Algeri - Il premier del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, è atteso oggi in Algeria per una visita ufficiale nell’ambito delle consultazioni bilaterali tra i due paesi. Durante la visita Sarraj sarà accompagnato dal ministro degli Esteri Mohamad Tahar Siyala. Il premier del governo riconosciuto di Tripoli avrà colloqui con il presidente algerino Abdelkader Bensalah e il primo ministro Noureddine Bedoui. La visita di Sarraj in Algeria giunge a poco più di un mese dal viaggio del vicepresidente del Consiglio presidenziale del governo di accordo nazionale della Libia, Ahmed Maiteeq avvenuta lo scorso 18 aprile. (segue) (Res)