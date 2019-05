I fatti del giorno - Nord Africa (5)

- Egitto: al via tour africano del presidente Al Sisi, prima tappa in Zambia - Il presidente dell’Egitto, Abdel Fatah al Sisi, partirà domani per lo Zambia, prima tappa di un lungo tour africano che lo porterà successivamente in Sudafrica, Angola e Repubblica democratica del Congo. Lo riferisce oggi, 23 maggio, il quotidiano locale “el Masry el Youm”. Nel corso del suo viaggio, Al Sisi, che è anche presidente di turno dell’Unione africana, parteciperà alla cerimonia d’inaugurazione del primo mandato del nuovo presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, in programma sabato 25 maggio. Successivamente, il presidente egiziano volerà in Arabia Saudita per partecipare al summit dell’Organizzazione della cooperazione islamica e al vertice straordinario tra i leader regionali in programma alla Mecca. (Res)