I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Emirati: bene la decisione dei paesi amici di unirsi alle indagini su attacchi al Fujeirah - Gli Emirati Arabi Uniti “danno il benvenuto ai numerosi partner internazionali che si sono uniti e hanno chiesto di aderire all'inchiesta internazionale sulle recenti operazioni di sabotaggio, che hanno preso di mira quattro petroliere nelle acque territoriali nel Golfo di Oman la scorsa settimana”. E’ quanto dichiara il ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale degli Emirati Arabi Uniti, che in una nota sottolinea come "la partecipazione dei nostri partner internazionali confermi l'impegno nostro per un processo investigativo trasparente e imparziale". (segue) (Res)