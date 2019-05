I fatti del giorno - Medio Oriente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Qatar: network “al Jazeera” lancia servizio d’informazione finanziaria in inglese - Il network televisivo qatariota “al Jazeera” lancerà un servizio di informazione in inglese specializzato nella copertura delle notizie di carattere economico e finanziario. Il nuovo servizio di informazione si chiamerà “AJ Impact” e verrà trasmesso da New York, dove avrà sede e servirà ad approfondire tutti gli argomenti di carattere economico mondiale basandosi sulla rete di corrispondenti nel mondo del network qatariota. (segue) (Res)