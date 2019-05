I fatti del giorno - Medio Oriente (3)

- Iraq: Stato islamico attacca il campo petrolifero di Alas a est di Tikrit - Otto terroristi dello Stato islamico (Is) e un militare iracheno sono morti in violenti scontri esplosi ieri sera nei pressi del campo petrolifero di Alas, a est di Tikrit, nella provincia irachena di Salah al Din. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” una fonte locale che preferisce rimanere anonima per motivi di sicurezza. Un gruppo armato riconducibile all’Is ha sferrato un attacco contro la struttura petrolifera situata a nord di Baghdad, in passato data alle fiamme dai jihadisti, provocando l’intervento delle Unità per la mobilitazione popolare, la coalizione di milizie paramilitari a maggioranza sciita inglobata nelle Forze armate irachene. “Violenti scontri sono scoppiati tra le due parti. Otto terroristi sono stati uccisi, mentre un soldato iracheno è morto e altri cinque sono rimasti feriti”, ha detto la fonte, spiegando che l’attacco di Daesh (acronimo arabo di Stato islamico dell’Iraq e della Siria) “è stato respinto”. Il campo di Alas è gestito dall’azienda statale irachena North Oil Company, dopo che il governo di Baghdad ne aveva ha assunto il controllo a seguito del ritiro delle forze curde Peshmerga nel 2017. (segue) (Res)