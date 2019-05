I fatti del giorno - Medio Oriente (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: Onu, da Arabia Saudita e Emirati 300 milioni di dollari in aiuti umanitari - Dall’Arabia Saudita e dagli Emirati Arabi Uniti arriveranno altri 300 milioni di dollari in aiuti umanitari per lo Yemen. E’ quanto ha annunciato l'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari (Ocha) i cui rappresentanti ieri hanno tenuto una riunione a Riad presso il quartier generale di KSrelief alla presenza anche di rappresentanti dell’ente umanitario emiratino. I rappresentanti sauditi ed emiratini hanno anche firmato due accordi, uno con l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e uno con il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef). Il progetto congiunto con l'Oms supporterà il settore sanitario dello Yemen e curerà la malnutrizione con un importo totale di finanziamento di 40 milioni di dollari. Il progetto congiunto con l'Unicef combatterà il colera per un costo totale di 20 milioni di dollari. (Res)