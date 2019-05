I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sudan: numero due Consiglio militare, cederemo potere a governo civile “il più presto possibile” - Le forze armate sudanesi intendono consegnare il potere a un governo democraticamente eletto “il più presto possibile”. È quanto dichiarato dal numero due del Consiglio militare di transizione (Tmc), Mohamed Hamdan Dagalo, meglio noto come Hemedti, in un’intervista rilasciata al quotidiano egiziano “Al Ahram”. “I membri del Consiglio militare non sono politici e auspichiamo anche noi la formazione di un governo”, ha detto Hemedti, considerato da molti il vero capo del Consiglio militare che il mese scorso ha estromesso il presidente Omar al Bashir. “Fino ad ora abbiamo arrestato 25 membri del regime (di Bashir) e stiamo preparando la documentazione per le loro accuse”, ha Dagalo, il quale ha poi invitato le Forze per la libertà e il cambiamento (Ffc, il cartello che racchide le sigle dell’opposizione) ad accettare un vero partenariato con il Consiglio militare ribadendo che i militari “non vogliono il potere ma intendono essere i garanti della transizione pacifica in Sudan”. Hemedti ha poi sottolineato che i manifestanti non avrebbero potuto rovesciare Bashir senza l'intervento dell'esercito, così come quest'ultimo non avrebbe potuto prendere il potere senza le manifestazioni popolari. “Siamo il vero garante del popolo sudanese fino a quando non si svolgeranno elezioni libere ed eque, poi torneremo alle nostre caserme”, ha aggiunto. (segue) (Res)