I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (3)

- Malawi: elezioni presidenziali, in testa candidato di opposizione Chakwera - Con il il 35,67 per cento dei voti scrutinati, il leader dell'opposizione in Malawi, Lazarus Chakwera, è in testa alle elezioni presidenziali dello scorso 21 maggio con il 37,6 per cento, precedendo di un soffio il capo dello Stato in carica Peter Mutharika, secondo con il 37 per cento. È quanto reso noto dalla Commissione elettorale, secondo cui al terzo posto figura attualmente il vicepresidente Saulos Chilima (20,7 per cento). Nel frattempo, il presidente della Commissione elettorale, Jane Ansah, ha invitato tutte le parti a desistere dall'annunciare risultati non ufficiali. “I leader politici non devono oltrepassare l'autorità della Commissione. Il mandato per annunciare i risultati rimane esclusivamente della Commissione”, ha dichiarato. Un totale di 6,8 milioni di elettori sono stati chiamati alle urne per rinnovare i 193 seggi del parlamento e per eleggere il nuovo presidente del Malawi. Il presidente in carica Mutharika, 78 anni, corre per un secondo mandato alla guida del paese. A sfidare il capo dello Stato ci sono in totale sette candidati, fra i quali il vicepresidente Saulos Chilima, il ministro della Sanità, Atupele Muluzi, e il leader dell'opposizione Lazarus Chakwera. (segue) (Res)