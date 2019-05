I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (4)

- Somalia-Kenya: Mogadiscio condanna divieto ingresso delegazione somala a Nairobi, “relazioni a rischio” - Il governo della Somalia ha ufficialmente condannato la decisione delle autorità keniote di negare l’ingresso a una delegazione somala composta dal viceministro per l'Acqua e l'energia, Osman Libah, e dai senatori Ilyas Ali Hassan e Zamzam Dahir, definendola in contraddizione con il legame di vicinato richiesto dalle relazioni fra i due paesi. “Le azioni contravvengono al legame di vicinato che esiste tra Somalia e Kenya. il governo della Somalia invita quindi il governo del Kenya a considerare l'impatto potenzialmente destabilizzante di queste azioni e a sostenere le relazioni di vecchia data tra i nostri due paesi e le norme diplomatiche nello spirito di reciprocità e di rispetto reciproco”, si legge in una dichiarazione del ministero degli Esteri di Mogadiscio. All'inizio di questa settimana le autorità doganali keniote hanno negato l’ingresso nel paese ai membri della delegazione somala – che si erano recata in Kenya per partecipare all’inaugurazione di un programma di contrasto ai conflitti transfrontalieri finanziato dall'Unione europea –nonostante questi presentassero regolari passaporti diplomatici. I delegati sono quindi stati trattenuti per alcune ore all'aeroporto Jomo Kenyatta di Nairobi e costrette a fare rientro a Mogadiscio. (segue) (Res)