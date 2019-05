I fatti del giorno - Africa sub-sahariana (5)

- Nigeria: Stato islamico rivendica attacco a base militare nel nord-est, almeno 29 morti - Lo Stato islamico in Africa occidentale (Iswap) ha rivendicato la responsabilità di un attacco sferrato lunedì scorso ad una base militare situata nella città di Gubio, nello stato nigeriano nord-orientale di Borno, in cui sono stati uccisi 20 militari. In un video diffuso sul sito di monitoraggio delle attività terroristiche "Site", il gruppo secessionista di Boko Haram ha inoltre mostrato l'esecuzione di nove militari nigeriani. Il video mostrava anche combattenti di Iswap mentre promettevano fedeltà al leader del gruppo, Abu Bakr al Baghdadi, e mentre mettevano in mostra diversi mezzi pesanti di artiglieria, carri armati e mezzi militari, affermando di averli sottratti alle forze armate nigeriane durante l'attacco alla base militare. Secondo quanto affermato da Iswap, i suoi miliziani hanno "preso il controllo" della base di Gubio, che è situata a circa 80 chilometri a nord di Maiduguri, capitale dello stato di Borno. In un secondo video, Iswap ha mostrato altri attacchi effettuati fra novembre e gennaio, principalmente nell'area del lago Ciad tra novembre e gennaio. "I terroristi hanno attaccato le truppe intorno alle 7 del mattino e le hanno costrette a ritirarsi dopo uno scontro a fuoco in cui tre soldati sono stati uccisi e sei feriti", ha dichiarato un ufficiale dell'esercito citato da "The Defense Post". La fonte militare, che ha chiesto di non essere identificata, ha aggiunto che "sei militari sono ancora dispersi", prima di precisare che "almeno cinque miliziani" sono stati uccisi in un combattimento con il supporto di truppe provenienti da località vicine, e confermare il furto di mezzi dell'esercito, precisamente un veicolo blindato, un camion e diverse armi. (Res)