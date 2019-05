I fatti del giorno - Asia

- India: Alleanza democratica nettamente in testa nello scrutinio, Modi verso la conferma - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, si avvia a un secondo mandato: l’Alleanza democratica nazionale (Nda) guidata dal suo Partito del popolo indiano (Bjp) è nettamente in testa nello scrutinio delle elezioni della Camera del popolo, la camera bassa del parlamento federale, che si svolge oggi dopo un lungo processo elettorale, articolato in sette fasi, iniziato l’11 aprile e terminato il 19 maggio. Alla coalizione di centro-destra vengono attribuiti al momento 345 seggi, tra quelli vinti e quelli in cui è in vantaggio, su un totale di 542 in palio (dovevano essere 543, ma il voto nel collegio di Vallore, nello Stato del Tamil Nadu, è stato rimandato), quindi più della soglia della maggioranza assoluta, di 272 seggi. Lo schieramento di centro-sinistra, l’Alleanza progressista unita (Upa) guidata dal Congresso nazionale indiano (Inc), invece, è a 90 seggi. L’indice Sensex, della Borsa di Mumbai, ha reagito con un rialzo, superando per la prima volta quota 40 mila. (segue) (Inn)